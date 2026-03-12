Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zadorjeuski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Zadorjeuski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Zadorjeuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zadorjeuski sielski Saviet, Bélarus
A vendre est une ancienne maison de 1976, nécessitant une reconstruction dans un endroit pit…
$10,000
Caractéristiques des propriétés en Zadorjeuski sielski Saviet, Bélarus

