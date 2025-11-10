Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zabinkauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
$79,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller