Restaurants à vendre en Vysokauski sielski Saviet, Bélarus

Restaurant 439 m² dans Vysokauski sielski Saviet, Bélarus
Restaurant 439 m²
Vysokauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 439 m²
Sol 1/1
Vente du bâtiment + plate-forme asphaltéeAdresse: région de Vitebsk, district d'OrshaSuperfi…
$200,000
