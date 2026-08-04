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Maisons avec garage à vendre en Vuscienski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Vuscienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vuscienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 186 m²
Maison à vendre avec toutes commodités dans un endroit pittoresque près de la rivière dans l…
$92,573
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Caractéristiques des propriétés en Vuscienski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
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