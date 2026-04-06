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Propriétées résidentielles à vendre en Vuscienski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Vuscie, Bélarus
Appartement 3 chambres
Vuscie, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 62 m²
Sol 2/2
A vendre Appartement 3 pièces dans une maison construite en 1988 avec des entrées séparées p…
$20,000
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Caractéristiques des propriétés en Vuscienski sielski Saviet, Bélarus

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