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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Voranava District, Bélarus

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Radun
8
Voranava
5
Radunski sielski Saviet
3
11 propriétés total trouvé
Maison dans Bolcisski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bolcisski sielski Saviet, Bélarus
Surface 64 m²
La maison à Peles est spacieuse, la nature et un endroit idéal pour vivre. A vendre maison e…
$3,500
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dans Radun, Bélarus
Radun, Bélarus
Surface 60 m²
La moitié de la maison est à vendre dans le village urbain de Radun dans le quartier de Voro…
$15,500
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Maison dans Voranava, Bélarus
Maison
Voranava, Bélarus
Surface 113 m²
Maison spacieuse avec un grand terrain en G.P. Voronovo - pour une vie confortable et le rep…
$31,500
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison dans Radunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 70 m²
Maison confortable à vendre à Vashkeli, quartier Voronovsky! Une maison en bois massif d'une…
$6,900
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Maison dans Radunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 109 m²
Spacieuse maison en briques entourée par la nature. Nous vous proposons à la vente une maiso…
$12,900
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Maison dans Bieniakoni, Bélarus
Maison
Bieniakoni, Bélarus
Surface 68 m²
A vendre une maison de briques confortable en ag. Benyakoni, quartier Voronov ! Surface tota…
$14,900
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 98 m²
Une maison confortable à vendre à G.P. Radun, quartier Voronovsky sur la rue Dzerjinsky. Sit…
$21,500
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 118 m²
Une part de la maison est à vendre à GP. Radun du district de Voronov. Grande option pour un…
$18,300
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Maison dans Radunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 69 m²
Je vendrai une maison dans le village de Pashkovichi, district de Voronovsky, à 20 km de Lid…
$6,500
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Maison dans Zyrmunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zyrmunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
A vendre une maison résidentielle confortable dans le village de Zalessky. Un endroit idéal …
$9,000
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Maison dans Voranava, Bélarus
Maison
Voranava, Bélarus
Surface 180 m²
Brick maison de deux étages à G.P. Voronovo - confort et espace pour toute la famille! Surfa…
$25,000
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