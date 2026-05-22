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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Voranava District, Bélarus

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Radun
8
Voranava
5
Radunski sielski Saviet
3
9 propriétés total trouvé
Maison dans Voranava, Bélarus
Maison
Voranava, Bélarus
Surface 74 m²
Une part dans la maison de Voronovo pour la victoire est vendue. La surface totale de 74,4 m…
$30,000
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 144 m²
Nous offrons à votre attention une spacieuse maison résidentielle de type grenier avec son p…
$45,318
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dans Radun, Bélarus
Radun, Bélarus
Surface 60 m²
La moitié de la maison est à vendre dans le village urbain de Radun dans le quartier de Voro…
$15,500
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International Property AlertInternational Property Alert
Maison dans Radunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 70 m²
Maison confortable à vendre à Vashkeli, quartier Voronovsky! Une maison en bois massif d'une…
$6,900
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Maison dans Voranava, Bélarus
Maison
Voranava, Bélarus
Surface 198 m²
Spacieuse maison en brique à vendre à G.P. Voronovo, 24 Bright Street. Idéal pour ceux qui r…
$110,000
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 98 m²
Une maison confortable à vendre à G.P. Radun, quartier Voronovsky sur la rue Dzerjinsky. Sit…
$21,500
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TekceTekce
Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 118 m²
Une part de la maison est à vendre à GP. Radun du district de Voronov. Grande option pour un…
$18,300
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 61 m²
Maison en brique confortable à vendre dans un endroit calme dans le centre du village de Rad…
$14,500
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Maison dans Radunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 69 m²
Je vendrai une maison dans le village de Pashkovichi, district de Voronovsky, à 20 km de Lid…
$6,500
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Types de propriétés en Voranava District

maisons

Caractéristiques des propriétés en Voranava District, Bélarus

avec Jardin
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Luxe
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