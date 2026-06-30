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Appartements à vendre en Volnauski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Nizniaje Cernichava, Bélarus
Appartement 3 chambres
Nizniaje Cernichava, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 83 m²
Sol 1/1
Appartement 3 pièces 83.1 m2 dans une maison de type cottage à Nijni Chernikhovo! 25 km de B…
$11,000
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Caractéristiques des propriétés en Volnauski sielski Saviet, Bélarus

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