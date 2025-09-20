Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Voblast de Vitsebsk
  4. Location longue durée
  5. Boutique

Loyer mensuel de magasins en Voblast de Vitsebsk, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Boutique 127 m² dans Miory, Bélarus
Boutique 127 m²
Miory, Bélarus
Surface 127 m²
Sol 1/1
Centre-ville historique. Un bâtiment séparé sur la place centrale. Une nouvelle ligne d'alim…
$499
par mois
Boutique 681 m² dans Dzisna, Bélarus
Boutique 681 m²
Dzisna, Bélarus
Surface 681 m²
Sol 1/1
Un bâtiment séparé, au centre, à côté d'une gare routière pour les itinéraires interurbains.…
$999
par mois
