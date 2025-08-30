Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Voblast de Vitsebsk
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Voblast de Vitsebsk, Bélarus

propriété commerciale
29
bâtiments industriels
7
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 611 m² dans Liepiel, Bélarus
Entrepôt 2 611 m²
Liepiel, Bélarus
Surface 2 611 m²
Complexe de production et d'entrepôt vendu. Deux bâtiments de 2610,8 m2 et 476,1 m2 (3086,9 …
$150,000
Laisser une demande
Entrepôt 2 611 m² dans Liepiel, Bélarus
Entrepôt 2 611 m²
Liepiel, Bélarus
Surface 2 611 m²
Complexe de production et d'entrepôt vendu. Deux bâtiments de 2610,8 m2 et 476,1 m2 (3086,9 …
$150,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller