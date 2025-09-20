Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Voblast de Vitsebsk
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Voblast de Vitsebsk, Bélarus

propriété commerciale
33
bâtiments industriels
5
magasins
4
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 3 600 m² dans Opsa, Bélarus
Investissement 3 600 m²
Opsa, Bélarus
Surface 3 600 m²
Nombre d'étages 3
Une offre pour les investisseurs.Un objet unique au cœur du parc national des lacs BraslavUn…
$99,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller