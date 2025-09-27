Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureaux à vendre en Vitebsk, Bélarus

1 propriété total trouvé
Bureau 1 580 m² dans Vitebsk, Bélarus
Bureau 1 580 m²
Vitebsk, Bélarus
Surface 1 580 m²
Nombre d'étages 2
Complexe médical à vendre. Le complexe comprend: 6 bâtiments avec une superficie totale - 15…
$250,000
