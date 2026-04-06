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Immobilier commercial en Viesialouski sielski Saviet, Bélarus

3 propriétés total trouvé
Entrepôt 594 m² dans Viesialouski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 594 m²
Viesialouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 23
Surface 594 m²
Sol 1/1
Nous attirons votre attention sur l'ancien bâtiment scolaire d'une superficie de 593,6 m2 si…
$31,000
T.V.A.
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Propriété commerciale 594 m² dans Viesialouski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 594 m²
Viesialouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 23
Surface 594 m²
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$31,000
T.V.A.
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Entrepôt 1 859 m² dans Viesialouski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 1 859 m²
Viesialouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 1 859 m²
Nombre d'étages 1
We bring to your attention a site with a capital structure , located in the Poopoadre: Min…
$299,900
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