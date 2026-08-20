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Chalets à vendre en Viercialiskauski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Viercialiskauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Viercialiskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 165 m²
A vendre un bon chalet dans un style classique sur la rue Baltiy dans le village de Beregovo…
$172 698
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Caractéristiques des propriétés en Viercialiskauski sielski Saviet, Bélarus

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