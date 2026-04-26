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Propriétées résidentielles à vendre en Vavierski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Vavierski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vavierski sielski Saviet, Bélarus
En vente est une ferme pittoresque, avec un étang naturel et un terrain de 99 acres, non loi…
$9,500
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Caractéristiques des propriétés en Vavierski sielski Saviet, Bélarus

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