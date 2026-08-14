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Maisons à vendre en Varonicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Bliznica, Bélarus
Maison 4 chambres
Bliznica, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
En vente une maison en briques avec un grenier sur un terrain de 25 acres, situé dans par ex…
$28,216
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Caractéristiques des propriétés en Varonicki sielski Saviet, Bélarus

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