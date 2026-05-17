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Immobilier commercial en Varnianski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 260 m² dans Varnianski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 260 m²
Varnianski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 15
Surface 260 m²
Sol 1/1
Un hectare entier de bonheur et de liberté, entre ciel et terre au-dessus de la grande et in…
$60,000
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Propriété commerciale 260 m² dans Varnianski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 260 m²
Varnianski sielski Saviet, Bélarus
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Surface 260 m²
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Un hectare entier de bonheur et de liberté, entre ciel et terre au-dessus de la grande et in…
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