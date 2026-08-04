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Chalets à vendre en Voropaevskiy selskiy Sovet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Voropaevskiy selskiy Sovet, Bélarus
Chalet
Voropaevskiy selskiy Sovet, Bélarus
Surface 116 m²
Un éco-estate unique sur la rive du lac Zarovshchyna, Yasyuki Nous vous proposons à la vente…
$154,740
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Caractéristiques des propriétés en Voropaevskiy selskiy Sovet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
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