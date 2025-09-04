Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Svislac
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Svislac, Bélarus

1 propriété total trouvé
Bureau 708 m² dans Svislac, Bélarus
Bureau 708 m²
Svislac, Bélarus
Surface 708 m²
A vendre est un bâtiment d'une superficie de 708.1 m2, situé sur un terrain de 0.804 hectare…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller