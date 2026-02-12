Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Svirski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Svirski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Svirski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Svirski sielski Saviet, Bélarus
Surface 231 m²
Grand chalet de 3 niveaux, quartier Myadel, 231 m2 ❤️A vendre Gîte 3 niveaux sur 13 acres da…
$99,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Svirski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller