  2. Bélarus
  3. Svabski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Svabski sielski Saviet, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Svabski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Svabski sielski Saviet, Bélarus
Surface 734 m²
Investissement dans le confort et la stabilité des revenus ❤️ Cottage avec communications et…
$80,000
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Chalet dans Svabski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Svabski sielski Saviet, Bélarus
Surface 734 m²
Chalet premium de trois niveaux ❤️ Chalet unique de trois niveaux pour la vie paysanne et le…
$900,000
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Svabski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
