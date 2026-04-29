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Immobilier commercial en Svabski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 2 557 m² dans Svabski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 2 557 m²
Svabski sielski Saviet, Bélarus
Surface 2 557 m²
Sol 1/2
Investissement anti-crise de 39 000 dollars.Sous-station de transformation et terrain de 1 6…
$39,000
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