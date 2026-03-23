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Immobilier commercial en Stowbtsy, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 3 487 m² dans Stowbtsy, Bélarus
Propriété commerciale 3 487 m²
Stowbtsy, Bélarus
Surface 3 487 m²
Vente de bâtimentsAdresse: Région de Minsk, quartier de Stolbtsovsky, Stolbtsy, rue du 17 se…
$187,000
T.V.A.
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Boutique 66 m² dans Stowbtsy, Bélarus
Boutique 66 m²
Stowbtsy, Bélarus
Surface 66 m²
Sol 1/1
Sale of a new detached building in Stolbtsy. Plot 4 acres.Blapgostroynaya territory.Part of …
$34,000
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