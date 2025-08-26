Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Starasvierzanski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Drazdy, Bélarus
Maison
Drazdy, Bélarus
Surface 73 m²
Une maison à vendre pour vivre toute l'année.La maison dispose de gaz, eau, égouts, zone bie…
$43,000
Caractéristiques des propriétés en Starasvierzanski sielski Saviet, Bélarus

