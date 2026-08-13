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Maisons avec jardin à vendre en Staradarozski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Staradarozski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Staradarozski sielski Saviet, Bélarus
Surface 113 m²
A vendre une maison spacieuse moderne dans le village de Karmazy. La superficie de la maison…
$69,900
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Caractéristiques des propriétés en Staradarozski sielski Saviet, Bélarus

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