Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Stankauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Stankauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Maison 4 chambres
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 117 m²
Nombre d'étages 2
$95,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Stankauski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller