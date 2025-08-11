Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Smarhon
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Smarhon, Bélarus

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Maison dans Akciabrski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Akciabrski sielski Saviet, Bélarus
Surface 47 m²
Maison avec un terrain spacieux dans le D. Mosolie ❤️ Maison à vendre à 27 kilomètres de Sol…
$12,900
Appartement 1 chambre dans Babrouïsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Babrouïsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 7/9
Offert à la vente appartement d'une pièce dans la ville de Bobruisk à l'adresse: Boulevard P…
$24,000
Maison dans Kryvicy, Bélarus
Maison
Kryvicy, Bélarus
Surface 74 m²
Achetez une maison dans un endroit pittoresque! ❤️ Vente d'une maison de campagne à 15 kilom…
$5,500
TekceTekce
Maison dans Palacanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Palacanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 30 m²
Maison avec bain et terrain 25 acres ❤️ A vendre une maison pour la reconstruction avec un b…
$6,000
Appartement 4 chambres dans Kopishche, Bélarus
Appartement 4 chambres
Kopishche, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Sol 23/23
Penthouse d'espèces spacieuses avec des réparations designer à Novy Borovaya, Sky St., 10 Pl…
$365,000
Appartement 3 chambres dans Ciurliouski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 3 chambres
Ciurliouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 49 m²
Sol 1/1
Votre maison de campagne: 48,9 m2 de confort sur votre propre terrain! ❤️ Un appartement uni…
$13,900
Appartement 2 chambres dans Sloutsk, Bélarus
Appartement 2 chambres
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Sol 6/9
Appartement confortable dans un quartier paysagé ❤️ Appartement d'une chambre, dans une zone…
$36,900
Appartement 2 chambres dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Appartement 2 chambres
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Sol 1/5
Appartement 2 pièces, Brest, nab. Franciska Skaryna, 1963, 1 / 5 brique, 46.1 / 46.1 / 29.0 …
$99,000
Maison dans Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 77 m²
Terrain de chalet avec une maison à 12 km de Minsk ❤️ A vendre est un excellent terrain, pla…
$45,000
Appartement 1 chambre dans Minsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 22/24
Appartement élégant dans l'un des meilleurs quartiers du complexe résidentiel de Minsk Mir ❤…
$71,900
Appartement 2 chambres dans Homiel, Bélarus
Appartement 2 chambres
Homiel, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 5/5
A vendre Appartement 2 pièces dans un état résidentiel soigné. Chambres isolées de 17.38 et …
$43,500
Appartement 3 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 3 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 109 m²
Sol 12/12
Appartement spacieux près de St.m. "Uruzhye" ❤️Des rénovations fraîches, des salons spacieux…
$169,900
