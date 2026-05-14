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Bureaux à vendre en Smalyavichy District, Bélarus

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Bureau 2 156 m² dans Smaliavitchy, Bélarus
Bureau 2 156 m²
Smaliavitchy, Bélarus
Surface 2 156 m²
Nombre d'étages 2
Vente d'entrepôtAdresse: Smolexichi, rue du Commerce, 20BSuperficie: 2 155.5 m23 km de l'aut…
$1,08M
T.V.A.
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