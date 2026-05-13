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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Slutsk District, Bélarus

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Sloutsk
43
Viasiejski sielski Saviet
11
Pokrasauski sielski Saviet
5
Boksycki sielski saviet
4
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21 propriété total trouvé
Maison dans Novyja Rackavicy, Bélarus
Maison
Novyja Rackavicy, Bélarus
Surface 54 m²
A vendre une maison en brique avec un terrain dans le village de Novy Rachkovichi du quartie…
$11,000
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Maison dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 93 m²
Une maison à vendre dans un bel endroit pittoresque de Popovtsy, quartier de Slutsk. La supe…
$17,000
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Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 75 m²
Une maison confortable à vendre à Slutsk. La maison se compose de 3 salons. Superficie total…
$40,000
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AdriastarAdriastar
Maison dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 60 m²
Une excellente option pour vivre toute l'année ou des vacances d'été. La maison est en bois …
$11,000
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Maison dans Balotcycy, Bélarus
Maison
Balotcycy, Bélarus
Surface 76 m²
Maison spacieuse à vendre dans le village de Bolotchitsy, quartier de Slutsk, à 19 km de Slu…
$10,500
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Maison dans Zapollie, Bélarus
Maison
Zapollie, Bélarus
Surface 146 m²
Il est temps d'acheter une maison en banlieue ❤️ A vendre une maison avec un grand terrain à…
$63,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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MontbelMontbel
Maison dans Boksycki sielski saviet, Bélarus
Maison
Boksycki sielski saviet, Bélarus
Surface 70 m²
Maison de briques à 7 km de Slutsk, toutes communications ❤️ A vendre une maison en brique d…
$52,000
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Chalet dans Sloutsk, Bélarus
Chalet
Sloutsk, Bélarus
Surface 206 m²
A vendre chalet de 2 étages à Slutsk avec une bonne réparation cosmétique. Superficie totale…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 40 m²
Maison à vendre avec équipements et chauffage au gaz. Dans la maison, fenêtres en PVC, porte…
$24,000
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Maison dans Pokrasauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Pokrasauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 38 m²
Une maison à vendre dans le quartier de Slutsk. La superficie totale de la maison est de 38,…
$15,000
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Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 105 m²
Région de Minsk, Slutsk, rue Maxim Bogdanovich, à 95 km de Moscou Ring Road.La maison a été …
$52,900
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Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 70 m²
Maison spacieuse en bois avec quatre chambres et cuisine d'été ❤️Maison en bois de 70,4 m2 (…
$24,900
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Maison dans Piersamajski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piersamajski sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
Vous cherchez la paix et le calme dans la nature? Nous vous proposons de considérer notre op…
$10,000
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Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 77 m²
Maison à vendre avec toutes les commodités à l'adresse: Slutsk, Vecherkevich str. La maison …
$42,000
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dans Sloutsk, Bélarus
Sloutsk, Bélarus
Surface 29 m²
Poldom dans le centre de Slutsk ❤️ Demi-maisons dans le centre-ville: 29,3 m2, résidentiel -…
$16,300
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Maison dans Kirauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kirauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
Une maison à vendre dans le village Ogorodniki Slutsk quartier. La superficie totale de la m…
$13,500
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Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 113 m²
Maison résidentielle avec garage et jardin à Slutsk ❤️ Un grand immeuble résidentiel à Sluts…
$53,000
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Chalet dans Sloutsk, Bélarus
Chalet
Sloutsk, Bélarus
Surface 140 m²
Spacieuse maison en briques avec toutes les communications ❤️ A vendre chalet de 2 étages da…
$97,000
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Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 72 m²
A vendre une maison confortable au coeur de Slutsk. ❤️ Une maison confortable avec de bonnes…
$58,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Vasilinki, Bélarus
Maison
Vasilinki, Bélarus
Surface 112 m²
Maison à vendre à Vasilinka village de Slutsk quartier de Minsk, à seulement 500 m de Slutsk…
$47,500
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Maison dans Hacukouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hacukouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 50 m²
Nombre d'étages 1
La condition est le logement, les planchers en bois puissants et les murs, les salons nécess…
$12,500
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Types de propriétés en Slutsk District

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Caractéristiques des propriétés en Slutsk District, Bélarus

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