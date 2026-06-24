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Restaurants à vendre en Sloutsk, Bélarus

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propriété commerciale
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Restaurant 1 061 m² dans Sloutsk, Bélarus
Restaurant 1 061 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 1 061 m²
Sol 1/2
Offre exclusive: Hôtel et restaurant à SlutskÀ vendre 56/100 actions dans la propriété du co…
$150,000
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