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Maisons avec garage à vendre en Slabadski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Slabadski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Slabadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 123 m²
Maison à vendre dans un endroit pittoresque avec une baignoire à la source du Neman! Brique …
$31,883
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Caractéristiques des propriétés en Slabadski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
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