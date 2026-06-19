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Appartements à vendre en Siarazski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Lucniki, Bélarus
Appartement 3 chambres
Lucniki, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 93 m²
Sol 2/2
A vendre Appartement 3 pièces de meilleure disposition près de Slutsk, à l'adresse: ag. Arch…
$37,379
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Caractéristiques des propriétés en Siarazski sielski Saviet, Bélarus

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