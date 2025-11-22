Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de magasins en Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus

Boutique 191 m² dans Aziarco, Bélarus
Boutique 191 m²
Aziarco, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 191 m²
Sol 2/2
Espace de vente à louer à l'adresse: complexe agricole Ozertso, Centralnaya str., 35A Princi…
$1,150
par mois
Boutique 79 m² dans Aziarco, Bélarus
Boutique 79 m²
Aziarco, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 79 m²
Sol 1/1
Un espace de détail de 79,4 m2 est loué dans le centre d'Ag. Lake. La chambre est un bâtimen…
Prix ​​sur demande
