Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Sapockinski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Sapockinski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Sapockinski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Sapockinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 50 m²
En vente maison de jardin dans le ST "Yantarnoe" Sopotskinsky S/S. Situé dans un endroit pit…
$15,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sapockinski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller