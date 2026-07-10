Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Sapockinski sielski Saviet
  4. Commercial

Immobilier commercial en Sapockinski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 153 m² dans Sapockinski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 153 m²
Sapockinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 153 m²
Sol 1/1
À vendre est un bâtiment à des fins non établies, le nom "salle à manger". La superficie du …
$15,154
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller