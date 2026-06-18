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Loyer mensuel de Maisons en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison 4 chambres
Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 155 m²
Nombre d'étages 1
Élégant, moderne et lumineux chalet avec un design intéressant. Année de construction 2021. …
$3,000
par mois
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