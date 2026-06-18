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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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2 propriétés total trouvé
Chalet dans Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 257 m²
Vente de chalet résidentiel de 2 étages 2017. construit à Sloboda Samokhvalovitchsky village…
$344,900
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dans Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 24 m²
A vendre la moitié d'un immeuble résidentiel à 20 km de la Ring Road de Moscou le long de l'…
$17,500
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Caractéristiques des propriétés en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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