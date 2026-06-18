Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Samachvalavicki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Garage

Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

;
maisons
10
3 propriétés total trouvé
dans Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 24 m²
A vendre la moitié d'un immeuble résidentiel à 20 km de la Ring Road de Moscou le long de l'…
$17,500
Laisser une demande
Chalet dans Samahvalavicy, Bélarus
Chalet
Samahvalavicy, Bélarus
Surface 183 m²
Gîte confortable de 182,7 m2 avec un jardin d'hiver au centre de Samokhvalovitchi (15 minute…
$289,122
Laisser une demande
Maison dans Samahvalavicy, Bélarus
Maison
Samahvalavicy, Bélarus
Surface 168 m²
Grande maison en brique à vendre pour une grande famille.La maison est située dans le meille…
$227,683
Laisser une demande
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller