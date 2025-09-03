Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Salihorsk
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Garage

Chalets avec garage à vendre en Salihorsk, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Salihorsk, Bélarus
Chalet
Salihorsk, Bélarus
Surface 286 m²
Spacieux chalet en brique de 3 niveaux avec cour confortable ❤️ Une maison résidentielle ave…
$190,000
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Salihorsk, Bélarus

Bon marché
Luxe
