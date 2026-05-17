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Chalets à vendre en Rubiazevicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Rubiazevicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Rubiazevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 139 m²
A vendre un chalet exclusif sur les rives du réservoir Rubezhevichy et avec accès à la forêt…
$230,000
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Caractéristiques des propriétés en Rubiazevicki sielski Saviet, Bélarus

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