Bureaux à vendre en Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus

propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Bureau 460 m² dans Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus
Bureau 460 m²
Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 460 m²
Nombre d'étages 2
Immeuble non résidentiel (recrutement - bâtiment administratif) d'une superficie totale de 4…
$29,000
