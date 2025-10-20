Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Puchavicki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Puchavicki sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Poukhavitchy, Bélarus
Appartement 4 chambres
Poukhavitchy, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 92 m²
Sol 1/1
Spacieux appartement de trois chambres à vendre ag. Zazero La maison est en brique après la…
$80,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Puchavicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller