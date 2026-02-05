Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Praudzinski
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Praudzinski, Bélarus

Appartement 3 chambres dans Praudzinski, Bélarus
Appartement 3 chambres
Praudzinski, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Sol 2/3
Appartement chaleureux et confortable de 3 pièces dans un village calme et verdoyant de Prav…
$43,500
