Immobilier commercial en Polack, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Boutique 852 m² dans Polack, Bélarus
Boutique 852 m²
Polack, Bélarus
Surface 852 m²
Sol 1
Locaux commerciauxd. Polotsk, rue de l ' école, 1ASuperficie totale : 852 m2Terrain: 0,1116 …
$767,331
T.V.A.
Laisser une demande
