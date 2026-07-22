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Villas à vendre en Pliski sielski Saviet, Bélarus

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7 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 3 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/1
$275,000
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Villa 4 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 4 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 200 m²
Sol 1/1
$198,000
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Villa 3 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 3 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 155 m²
Sol 1/1
$170,500
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OkeaskOkeask
Villa 3 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 3 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 173 m²
Sol 1/1
$224,900
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Villa 3 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 3 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Sol 1/1
$170,500
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Villa 3 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 3 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Sol 1/1
$170,500
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TekceTekce
Villa 3 chambres dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Villa 3 chambres
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 133 m²
Sol 1/1
$175,000
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Caractéristiques des propriétés en Pliski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
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