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Immobilier commercial en Pliski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 2 483 m² dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 2 483 m²
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Surface 2 483 m²
Bâtiments multifonctionnels c. Polevaya, s/s Plissky, r/n Smolevichsky Surface totale des b…
$800,000
T.V.A.
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Entrepôt 8 404 m² dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 8 404 m²
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Surface 8 404 m²
$2,20M
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