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Immobilier commercial en Pirahouski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 300 m² dans Pirahouski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 300 m²
Pirahouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 300 m²
Numéro de contrat avec l'agence 532/1 à partir de 2026-08-11
$485,000
T.V.A.
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