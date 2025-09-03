Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Pierasadski sielski Saviet, Bélarus

Entrepôt 1 501 m² dans Pierasady, Bélarus
Entrepôt 1 501 m²
Pierasady, Bélarus
Nombre de pièces 8
Surface 1 501 m²
Sol 1/2
Un entrepôt est à vendre situé sur une superficie clôturée de 0,2951 hectares dans la ville …
$300,000
