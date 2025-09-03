Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Pierasadski sielski Saviet
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Pierasadski sielski Saviet, Bélarus

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 1 501 m² dans Pierasady, Bélarus
Fabrication 1 501 m²
Pierasady, Bélarus
Nombre de pièces 8
Surface 1 501 m²
Sol 1/2
Un entrepôt est à vendre situé sur une superficie clôturée de 0,2951 hectares dans la ville …
$300,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller