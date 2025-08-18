Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureaux à vendre en Piarezyrski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Bureau 63 m² dans Sedcha, Bélarus
Bureau 63 m²
Sedcha, Bélarus
Surface 63 m²
Sol 1/1
We bring to your attention a complex of warehouse and administrative buildings located on a …
$160,000
